Moscow concert attack: अंधाधुंध गोलीबारी में मृतकों की संख्या 150, 11 बंदूकधारी गिरफ्तार, देखें वीडियो

Highlights हमलावरों ने गोलीबारी के बाद समारोह स्थल को आग लगा दी। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अंधाधुंध गोलीबारी में मृतकों की संख्या 150 हो गई है।

Moscow concert attack: रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़े समारोह स्थल पर हमलावरों की अंधाधुंध गोलीबारी में मृतकों की संख्या 150 हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हमलावरों ने गोलीबारी के बाद समारोह स्थल को आग लगा दी। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे रूस में पिछले दो दशक में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ के अनुसार, संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख ने शनिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि हिरासत में लिए गए 11 लोगों में से चार लोग सीधे इस हमले में शामिल थे।

#Moscow | Rescuers clear rubble in the Moscow concert hall after attack



The Russian authorities on Saturday confirmed that the death toll in Friday's attack on a Moscow concert hall by armed gunmen touched 115. pic.twitter.com/xlHlzGLVZ8 — DD News (@DDNewslive) March 23, 2024

Russian media is reporting that three gunmen opened fire at the Crocus City Hall concert hall in Moscow’s suburbs. The building is on fire. https://t.co/OcStNCVfSDhttps://t.co/IKZKSbOlA1https://t.co/73nkLLh7dChttps://t.co/zPlDbWu06ghttps://t.co/jXBfLeXaI6pic.twitter.com/li4RLNtypT — Rob Lee (@RALee85) March 22, 2024

हमलावर समारोह स्थल में घुसे थे और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस्लामिक स्टेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह रूस में पिछले कुछ वर्षों में सबसे वीभत्स हमला है। रूस ने राष्ट्रपति ने कारनामा हमला करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है।

WARNING: GRAPHIC CONTENT



At least 40 people were killed and 145 wounded, according to Russia's FSB security service, when camouflage-clad gunmen fired with automatic weapons on concertgoers near Moscow in one of the deadliest attacks on Russia in decades https://t.co/jGKzoxYdMupic.twitter.com/illQM3goF9 — Reuters (@Reuters) March 23, 2024

यूक्रेन ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस हमले को ‘‘बर्बर आतंकवादी कृत्य’’ करार दिया। इसे रूस में पिछले दो दशक में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब देश का यूक्रेन के साथ युद्ध तीसरे साल भी जारी है।

Terrible news of Islamic State terror attack in Moscow. More than 80 dead, gunned down in cold blood by Islamists, many among them children who were enjoying the music concert. "We have attacked a big gathering of Christians," said the Islamic State. pic.twitter.com/Ggru80MKeP — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) March 23, 2024

One of the men who carried out the mass casualty terror attack on Moscow concert hall being interrogated outside. Does that look like ISIS to you! pic.twitter.com/AbjFexbvpr — Matt Wallace (@MattWallace888) March 23, 2024

Web Title: Moscow concert hall Death Toll Rises To 150 In Russia 11 Gunmen Arrested: What We Know So Far see video