विदेश मंत्रालय ने भारत पर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया, बताया इसे ‘राजनीतिक एजेंडे वाला संगठन’

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर भारत पर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे 'राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन' बताया। एक्स`पर मंत्रालय ने बयान में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) पर हमारे विचार सर्वविदित हैं। यह राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन है। यह तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और भारत के बारे में प्रेरित बयानबाजी करना जारी रखता है। हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं, जो केवल USCIRF को और बदनाम करने का काम करती है।"

बयान में आगे कहा गया, "हम USCIRF से ऐसे एजेंडे से प्रेरित प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करेंगे। USCIRF को संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने में अपने समय का अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने की भी सलाह दी जाएगी।" यूएससीआईआरएफ ने 2 अक्टूबर को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमलों का आरोप लगाते हुए "भारत की ढहती धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट" जारी की। इसने दावा किया कि "पूरे वर्ष 2024 में, सतर्कता समूहों द्वारा व्यक्तियों की हत्या, मारपीट और लिंचिंग की गई है, धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, और घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये घटनाएँ धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन हैं।"

