पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लगी भीषण आग, देखें वीडियो

इस्लामाबाद: पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजाधानी इस्लामाबाद में एक मॉल में भीषण आग लग गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को इस्लामाबाद में सेंटॉरस मॉल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई और इमारत के ऊपरी हिस्से में स्थित आवासीय अपार्टमेंट सहित अन्य मंजिलों में भी आग फैल गई। हालांकि भीषण आग की इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आग की लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी घटना स्थल पर पहुंच गईं। पाकिस्तान मीडिया ने यह भी बताया कि बचाव टीमों के आने में देरी से आग की तीव्रता में वृद्धि हुई है क्योंकि यह इमारत की तीसरी से पहली मंजिल तक तेजी से फैल रही है, साथ ही ऊपरी हिस्से जहां आवासीय अपार्टमेंट स्थित हैं।

पाकिस्तान फिल्म के एक्टर फखर-ए-आलम ने मॉल में लगी आग की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, सेंटोरस मॉल में किसी की जान न जाने के लिए प्रार्थना करना और सभी सुरक्षित हैं। आशा है कि इस्लामाबाद शहर में उच्च मंजिलों की निकासी की स्थिति में उच्च वृद्धि वाले अग्निशमन उपकरण और एसएआर सुसज्जित हेलीकॉप्टर होंगे। शहरों के लिए इस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबके लिए दुआ करें।

Praying for no loss of life at Centaurus Mall and that everyone is safe. Hope Islamabad city has high rise fire fighting equipment and SAR equipped helicopter in the event of higher floor evacuations. Building vertical cities requires this kind of equipment. Prayers for everyone. pic.twitter.com/QntPu2SMZZ