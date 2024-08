मार्क जकरबर्ग के लेटर से अमेरिका में तहलका, कोविड महामारी के दौर में बाइडेन प्रशासन ने सेंसरशिप का दबाव डाला था

Highlights ज़करबर्ग ने रिपब्लिकन पार्टी की यूएस हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी को एक पत्र लिखा बताया है कि कोविड महामारी के दौर में बाइडेन-हैरिस प्रशासन ने उनपर सेंसरशिप करने का दबाव डाला था Mark Zuckerberg ने यह भी कहा है कि अमेरिकी सरकार के दबाव में आने का उन्हें अफ़सोस है

Mark Zuckerberg:मेटा/फ़ेसबुक के प्रमुख मार्क ज़करबर्ग ने रिपब्लिकन पार्टी की यूएस हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी को एक पत्र लिख कर बताया है कि कोविड महामारी के दौर में बाइडेन-हैरिस प्रशासन ने उनपर सेंसरशिप करने का दबाव डाला था। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी सरकार के दबाव में आने का उन्हें अफ़सोस है।

पत्र में मार्क जुकरबर्ग ने दावा किया कि बिडेन-हैरिस प्रशासन ने उनकी कंपनी फेसबुक पर कोविड से संबंधित पोस्ट को सेंसर करने के लिए "बार-बार दबाव" डाला। इसके बारे में "अधिक मुखर" न होने के लिए "अफसोस" व्यक्त करते हुए, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जकरबर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ संशोधन करने पड़े।

जुकरबर्ग ने पैनल को संबोधित एक पत्र में लिखा, "अभी इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है कि अमेरिकी सरकार मेटा जैसी कंपनियों के साथ कैसे बातचीत करती है, और मैं अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। हमारे मंच सभी के लिए हैं। हम बोलने की आजादी को बढ़ावा देने और लोगों को सुरक्षित तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं। इसके हिस्से के रूप में, हम नियमित रूप से दुनिया भर की सरकारों और अन्य लोगों से सार्वजनिक चर्चा और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में विभिन्न चिंताओं को सुनते हैं। "

उन्होंने पैनल को बताया कि 2021 में, व्हाइट हाउस के "वरिष्ठ अधिकारियों" ने "हास्य और व्यंग्य सहित कुछ कोविड -19 सामग्री को सेंसर करने के लिए महीनों तक हमारी टीमों पर बार-बार दबाव डाला। ज़करबर्ग ने कहा कि जब उनकी कंपनी ने सेंसरशिप से सहमत होने से इनकार कर दिया तो बिडेन प्रशासन ने बहुत निराशा व्यक्त की।

Mark Zuckerberg just admitted three things:



1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans.



2. Facebook censored Americans.



3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story.



Big win for free speech. pic.twitter.com/ALlbZd9l6K