Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल चाहते हैं भारतीय-अमेरिकी, भारतीय प्रवासी नेता भुटोरिया ने कहा- सरकार की नीतियां भारत को बदल रही

Lok Sabha Elections 2024: अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के एक प्रभावशाली नेता अजय जैन भुटोरिया ने कहा कि ज्यादातर भारतीय-अमेरिकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल चाहते हैं क्योंकि उनकी सरकार की नीतियां भारत को बदल रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए निधि जुटाने वाले भुटोरिया ने कहा कि भारतीय अमेरिका में गहन आर्थिक वृद्धि का हिस्सा हैं और वे आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय-अमेरिकी भारत में ऐसी ही आर्थिक वृद्धि देखते हैं तो उन्हें इस पर गर्व महसूस होता है। भुटोरिया ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अधिकतर भारतीय-अमेरिकी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वापसी करें। जब भारत चमकता है तो उन्हें गर्व महसूस होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें गर्व महसूस होता है कि भारत वृद्धि कर रहा है। भारत लगभग छह से सात फीसदी की तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो यह कहते हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए इस साल के अंत तक जापान को पीछे छोड़ देगा। और संभवत: 2027 तक भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।’’

भुटोरिया ने कहा कि अधिकतर भारतीय-अमेरिकी चाहते हैं कि मोदी को तीसरा कार्यकाल मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां भारत को बदल रही हैं चाहे वाणिज्य के क्षेत्र में हो या छोटे कारोबार या बड़े कारोबार, रेल विकास या सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हो। उन्होंने कहा ‘‘प्रधानमंत्री मोदी भारत वंशियों तक अच्छी पहुंच रखते हैं चाहे यह 2014 में हो, या 2019 में या फिर हाल ही में 2023 में जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनके सम्मान में राजकीय भोज आयोजित किया था। तब 4,500 से अधिक भारतीय अमेरिकी व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मौजूद थे।

उन्हें वहां रहना, और एक वैश्विक नेता के तौर पर भारत को मिलता सम्मान अच्छा लगा।’’ भुटोरिया ने कहा ‘‘यह पूरा समुदाय भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जो लोग भारत से आए हैं, वे यहां पैदा हुई दूसरी पीढ़ी की तुलना में भावनात्मक रूप से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं।

जब वे भारत की आर्थिक वृद्धि देखते हैं, जब वे ग्रामीण भारत का विकास देखते हैं, जब वे देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा में सुधार हुआ है...वर्तमान मोदी सरकार ने देश में आतंकवादी खतरों या आतंकवादी घटनाओं को समाप्त कर दिया है... तो अच्छा लगता है।''

