VIDEO: इंग्लैंड सांसद ने ली 'भगवत गीता' की शपथ, जानिए क्यों

Highlights शिवानी राजा ने भगवत गीता की शपथ ली सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल लीसेस्टर ईस्ट सीट से सांसद चुनी गई हैं शिवानी राजा

VIDEO: भगवदगीता के प्रति प्रेम सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि, विदेशों में भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला इंग्लैंड में। यहां पर भारतीय मूल की शिवानी राजा ने भगवतगीता की शपथ ली है। राजा 37 वर्षों में लीसेस्टर ईस्ट सीट जीतने वाली पहली कंजर्वेटिव सांसद बन गई हैं। यूके संसद में 10 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह था। जहां शिवानी राजा ने पवित्र भगवद गीता के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली।

It was an honour to be sworn into Parliament today to represent Leicester East. I was truly proud to swear my allegiance to His Majesty King Charles on the Gita. #LeicesterEast pic.twitter.com/l7hogSSE2C

राजा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज लीसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में शपथ लेना मेरे लिए सम्मान की बात थी। गीता की शपथ के साथ शिवानी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया गया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि भगवद गीता आपको सर्वोत्तम संभव तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे। दूसरे यूजर ने लिखा कि शिवानी, बहुत बढ़िया। यह देखना भी अच्छा है कि आपने हमारे पवित्र ग्रंथों को उचित सम्मान दिया।

Thrilled to have spent my first day in Parliament as the MP for Leicester East.



I am currently in the process of setting up my office, including gaining access to a parliamentary email etc. I will update everybody on all contact details once they are available.#LeicesterEastpic.twitter.com/DE0u4UP5r6