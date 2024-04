Laureus Sports Awards: नोवाक जोकोविच और एताना बोनमाती का जलवा, यहां देखिए विजेताओं की पूरी सूची

Highlights नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान अपने नाम किया ऐताना बोनमती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता स्पेन की फीफा विश्व कप विजेता टीम को लॉरियस टीम ऑफ द ईयर चुना गया

Laureus Sports Awards Full List: टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2012, 2015, 2016 और 2019 के बाद रिकॉर्ड 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान अपने नाम किया है। स्पेन के विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार ऐताना बोनमती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। समारोह 22 अप्रैल को मैड्रिड में आयोजित किया गया था। स्पेन की फीफा विश्व कप विजेता टीम को लॉरियस टीम ऑफ द ईयर चुना गया।

A moment between Carlos Alcaraz and Novak Djokovic on the red carpet #OnlyAtLaureus | #Laureus24pic.twitter.com/58K7Fvt6Kz — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंगहैम ने रियल मैड्रिड में अपने प्रदर्शन के लिए लॉरियस ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। इस बीच, प्रसिद्ध जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को पिछले साल खेल में उनकी सनसनीखेज वापसी के लिए प्रशंसा मिली। 7 बार के सुपर बाउल चैंपियन टॉम ब्रैडी ने जोकोविच को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया। सर्वकालिक महान धावक उसेन बोल्ट ने बोनमाटा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया। पिछले साल के ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता, कार्लोस अलकराज ने बेलिंगहैम को उस श्रेणी के लिए लॉरियस पुरस्कार सौंपा।

🏆 Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year.



Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

लॉरियस खेल पुरस्कार: विजेताओं की पूरी सूची

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड: नोवाक जोकोविच

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड: ऐताना बोनमाटी

लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार: स्पेन महिला फुटबॉल टीम

लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ़ द ईयर अवार्ड: जूड बेलिंगहैम

लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड: सिमोन बाइल्स

लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड: फंडासिओन राफा नडाल

विकलांगता पुरस्कार के साथ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर: डिडे डी ग्रूट

लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड: अरिसा ट्रू

🏆 Aitana Bonmati is the 2024 Laureus World Sportswoman of the Year.



The outstanding midfielder was instrumental in Spain's first @FIFAWWC victory and shone for @FCBfemeni during their impressive season. #Laureus24pic.twitter.com/DoSxgEuZHU — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

