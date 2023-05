King Charles III Coronation Ceremony: किंग चार्ल्स तृतीय की हुई ताजपोशी, राज्याभिषेक से सामने आईं तस्वीरें, देखें

Highlights किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की राजधानी लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में राज्याभिषेक समारोह में ताज पहनाया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी से तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। वेस्टमिंस्टर एबे 1066 में विलियम प्रथम के समय से प्रत्येक ब्रिटिश राज्याभिषेक का गवाह रहा है।

लंदन: किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की राजधानी लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में राज्याभिषेक समारोह में ताज पहनाया गया। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह के लिए विश्वभर से करीब 100 राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ किंग चार्ल्स तृतीय के ऐतिहासिक राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे।

किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी से तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। वेस्टमिंस्टर एबे 1066 में विलियम प्रथम के समय से प्रत्येक ब्रिटिश राज्याभिषेक का गवाह रहा है। किंग चार्ल्स तृतीय की लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में शनिवार को ब्रिटेन के 40वें महाराजा के रूप में ताजपोशी की गयी है। चार्ल्स पिछले साल सितंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ही ब्रिटेन के नए महाराजा बन गए थे।

हालांकि, शनिवार को कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा एक धार्मिक अनुष्ठान के समापन के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में चार्ल्स की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी की गयी। नवंबर 1948 को चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज के रूप में जन्मे किंग चार्ल्स तृतीय पिछले साल आठ सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटिश राजगद्दी पर काबिज होने वाले सबसे उम्रदराज शाही सदस्य बन गए थे।

#KingCharlesIII coronation ceremony | Travelling in the Diamond Jubilee State Coach, accompanied by The Sovereign's Escort of Household Cavalry, The King and The Queen arrived at Westminster Abbey for the Coronation Service. The service is underway.



