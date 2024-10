India-Canada: जस्टिन ट्रूडो ने माना निज्जर हत्याकांड में भारत के खिलाफ सबूत नहीं, कनाडाई पीएम ने किया कबूल; देखें वीडियो

India-Canada: खालिस्तानी सर्मथक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय अधिकारियों के इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। मगर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हो गया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाते समय उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई "ठोस साक्ष्य" नहीं था।

#WATCH | "...Their (India) asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. Our response was, well, it's within your security agencies, you should be looking into how much they know... At that point, it was primarily intelligence, not hard… pic.twitter.com/WpDcHIDVSi