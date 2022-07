जो बाइडन ने भाषण में कहा 'मुझे कैंसर है!' फिर व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर दी सफाई

Highlights जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए कार्यकारी आदेशों पर चर्चा कर रहे थे बाइडन। बाइडन के बयान पर वॉशिंगटन पोस्ट के ग्लेन केसलर ने कहा, 'बाइडन की मेडिकल रिपोर्ट चेक करें'।

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अक्सर अपने भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में जो बाइडन अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आए कि 'उन्हे कैंसर है'। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोग चौंक गए। बुधवार को बाइडन के इस भाषण से लोग हैरान परेशान हो गए। हालांकि बाद में उनके इस भाषण को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई दी गई कि उन्हें कैंसर नहीं है।

Did Joe Biden just announce he has cancer?



“That’s why I — and so damn many other people I grew up with — have cancer.” pic.twitter.com/lkm7AHJATX