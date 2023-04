जो बाइडन ने दोबारा लांच किया चुनावी कैंपेन, कमला हैरिस भी लड़ेंगी चुनाव

Highlights बाइडन ने एक वीडियो के जरिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। बाइडन के अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी दोबारा चुनाव लड़ेंगी।

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प को हराने के तीन साल से भी कम समय में एक बार फिर 2024 में शीर्ष पद के लिये अपनी दावेदारी की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने और "काम पूरा खत्म करने" के लिए अमेरिकियों से फिर से उन्हें चुनने का आह्वान करते हुए अपनी दावेदारी की शुरुआत की। डेमोक्रेट बाइडन (80) ने तीन मिनट के एक प्रचार वीडियो में यह घोषणा की।

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqypic.twitter.com/Y4NXR6B8ly