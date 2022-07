'कल्पना करें कि मिस्टर बीन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं', जयसूर्या ने रानिल विक्रमसिंघे पर साधा निशाना

Highlights रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार मिला है जयसूर्या ने विक्रमसिंघे की तुलना 'मिस्टर बीन' से की बेहद खराब है श्रीलंका की स्थिति

कोलंबो: श्रीलंका में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिली है। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दिए जाने पर पूर्व श्रीलंकाई कप्तान सनथ जयसूर्या ने निशाना साधा है।

जयसूर्या ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, कल्पना कीजिए कि मिस्टर बीन को टीम में लिया जाता है जबकि चयनकर्ता उसे यह कहते हुए खारिज कर चुके हैं कि वह एक अभिनेता हैं क्रिकेटर नहीं। बता दें कि मिस्टर बीन एक मशहूर हास्य अभिनेता का किरदार है। जयसूर्या आगे लिखते हैं, इतना ही नहीं जब अंपायर उन्हें आउट करार देते हैं तब भी वह क्रीज छोड़ने को तैयार नहीं होते। बस हो गया, आखिरी बचे खिलाड़ी को क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिलता। सम्मान से चले जाएं।

Imagine Mr Bean brought into the team despite selectors rejected him because he is an ACTOR & not a cricketer! However, not only does he play when umpire rules him out refuses to leave the crease ! No more games. Last man has no chance to bat alone in cricket. Leave GRACEFULLY https://t.co/4neKZKAbV4