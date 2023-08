सिर्फ चंद्रयान-3 ही नहीं बल्कि रूसी यान लूना 25 भी पहुंचा चांद पर, 47 साल बाद रूस ने शुरू किया मिशन मून

Highlights रूस ने शुरू किया मिशन चंद्रमा चंद्रयान 3 के बाद रूसी लुना 25 गया चंद्रमा पर इसरो ने रूस को दी बधाई

नई दिल्ली: इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए चंद्रयान-3 पर पूरा विश्व अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। इस बीच, शुक्रवार को रूस से अपने स्थानीय समय तड़के 2:11 बजे वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना-25 लैंडर की लॉन्चिंग की है।

रूस से 47 साल के बाद चंद्रमा पर अपना कोई अंतरिक्ष यान भेजा है। इसी के साथ रूस चांद पर भारत को पड़ोसी बनेगा। इससे पहले भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करने की कोशिश में चंद्रयान 3 को भेजा है।

गौरतलब है कि लूना-25 जांच का प्रक्षेपण 1976 के बाद से रूस का पहला चंद्र मिशन है, जब यूएसएसआर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में अग्रणी था।

ये अंतरिक्ष यान पांच दिनों में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला है फिर यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने से पहले सही स्थान चुनने में तीन से सात दिन बिताएगा।

रोस्कोस्मोस के वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जेंडर ब्लोखिन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, "इतिहास में पहली बार, चंद्रमा की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। अब तक, हर कोई भूमध्यरेखीय क्षेत्र में उतरता रहा है।"

एजेंसी के एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि रोस्कोस्मोस को उम्मीद है कि जांच 21 अगस्त के आसपास चंद्रमा पर उतरेगी।

रूस के चंद्रमा मिशन को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को अपने रूसी समकक्ष रोस्कोस्मोस, जो अंतरिक्ष उड़ानों के लिए जिम्मेदार रूसी संघ का राज्य निगम है, को लगभग पांच दशकों में अपने चंद्र मिशन लूना -25 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी।

इसरो ने ट्वीट के जरिए बधाई दी और लिखा कि लूना-25 के सफल प्रक्षेपण पर रोस्कोस्मोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मिलन बिंदु होना अद्भुत है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, चंद्रयान-3 और लूना-25 मिशन को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं।

Congratulations, Roscosmos on the successful launch of Luna-25 💐



Wonderful to have another meeting point in our space journeys



Wishes for

🇮🇳Chandrayaan-3 &

🇷🇺Luna-25

missions to achieve their goals.