भारत आ रहे इजरायली जहाज को बीच समंदर में किया हाईजैक, यमन के हूती विद्रोहियों ने अपहरण करते हुए वीडियो किया जारी

नई दिल्ली:भारत आ रहे इजरायली मालवाहन जहाज को बीच समंदर में हाईजैक किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया साइट पर वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसे खुद यमन के हूती विद्रोहियों ने शेयर किया है। इन हूती विद्रोहियों ने वीडियो साझा कर बताया कि उन्होंने कैसे इजरायली विमान पर अपना कब्जा करते हुए उसका अपहरण कर लिया।

एक प्रशिक्षित सैन्य-जैसे मिशन में, सबसे पहले, विद्रोही सेनानियों ने एक हेलीकॉप्टर से जहाज पर तेजी से हमला किया। अलग-अलग बंदूकों से लैस विद्रोहियों ने पहले चालक दल को बंधक बना लिया और फिर किसी इजरायली सैनिक की मौजूदगी के लिए जहाज की तलाशी ली। वीडियो से पता चला कि विद्रोही इस तरह के अपहरण को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार थे।

गौरतलब है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को जब्त कर लिया और उसे यमन के एक बंदरगाह पर ले गए। अपहरण के तुरंत बाद, इजरायल ने कहा कि जहाज इजरायली नहीं था और चालक दल का कोई भी सदस्य इजरायल से नहीं था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'ईरानी आतंकवाद का एक और कृत्य' करार दिया। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने जहाज पर हमले को 'वैश्विक परिणाम की बहुत गंभीर घटना' करार दिया।

⚡️#BREAKING The Houthi group publishes a video of its seizure of the Israeli ship in the south of the Red Sea. pic.twitter.com/DYZIq2IPKh