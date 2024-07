Israel vs Hezbollah: इजरायल ने लेबनान में किया भीषण हवाई हमला, गोलन हाइट्स पर किए गए रॉकेट हमले का बदला लिया, वीडियो सामने आया

Highlights इजरायली सेना ने लेबनान के मध्य दीर अल-बलाह में जबरदस्त बमबारी की गोलन हाइट्स पर किए गए रॉकेट हमले का बदला लिया हमले में 15 बच्चों सहित कम से कम 30 लोग मारे गए हैं

Israel vs Hezbollah: इजरायली सेना ने लेबनान के मध्य दीर अल-बलाह में जबरदस्त बमबारी की है। हमला एक स्कूल पर किया गया। जिसका उपयोग फील्ड अस्पताल और आश्रय के रूप में किया जा रहा था। इस हमले में 15 बच्चों सहित कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। इज़राइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर रॉकेट दागने का आरोप लगाने के बाद दक्षिण और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों पर बमबारी की। हालांकि लेबनानी समूह ने रॉकेट हमले की सभी जिम्मेदारी से इनकार किया।

Israeli fighter jets struck a series of Hezbollah targets in Lebanon overnight, the IDF says.



The targets included weapon depots and other infrastructure in Shabriha and Burj el-Shemali near Tyre; the Beqaa Valley; and southern Lebanon's Kafr Kila, Rab al-Thalathine, Khiam