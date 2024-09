इजरायल का दक्षिणी गाजा के फिलिस्तीनियों के टेंट कैंप पर बड़ा हमला, 40 की मौत और 60 घायल

Highlights Israeli Attack: इजरायल ने गाजा में किया हमला Israeli Attack: फिलीस्तीनियों के टेंट कैंप पर अटैक Israeli Attack: 40 की मृत्यु और 60 घायल

Israeli Attack: गाजा पट्टी में एक इलाके पर इजराइल के हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और 60 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इजराइल ने जिस जगह पर हमला किया है वहां इजराइल-हमास युद्ध में विस्थापित हुए फलस्तीनियों ने शरण ली हुई है। फिलीस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा अधिकारियों के हवाले से हमले में मारे गए लोगों की संख्या बताई। खान यूनिस के पश्चिम में तटीय मवासी में हमले के बारे में विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

BREAKING: Massive bombardment by the Israeli Air Force tonight in Khan Yunis, Gaza.



Over 20 Hamas terrorists have been successfully eliminated, including high-ranking ones, the names of whom are not known just yet.



Israel will not rest until every Hamas scum is wiped out. pic.twitter.com/GM1Bv3Lhod