'पाकिस्तानी हारे तो....': इस्लामाबाद में संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद 'लक्ष्य' फिल्म का एक सीन वायरल | WATCH

Viral Video: भारत और पाकिस्तान के बीच ‘द्विपक्षीय समझौते’ पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात सहित सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन दागे।

दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही ऋतिक रोशन की फिल्म ‘लक्ष्य’ का एक क्लिप वायरल हो गया। वीडियो में दिग्गज अभिनेता ओम पुरी ऋतिक को युद्ध का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर पाकिस्तान हार जाता है, तो वह फिर से पलटवार करने की कोशिश करेगा।

एक फौजी की भूमिका निभाने वाले ओम पुरी ने सेना में अधिकारी की किरदार निभाने वाले ऋतिक रौशन से कहा, "मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है...अगर जीत जाओ तो तुरंत लापरवाह नहीं हो जाना। मेरी बात याद रखना।"

मौजूदा हालात का हवाला देते हुए, वीडियो को कई नेटिज़न्स द्वारा व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर, कौशिक बिस्वास ने लिखा, "कभी भी पाकिस्तान के सांपों पर भरोसा मत करो! फिल्म लक्ष्य का डायलॉग।" एक दूसरे यूजर ने कहा, "युद्ध विराम ठीक है, लेकिन ओम पुरी के शब्दों को कभी मत भूलना।" एक अन्य ने कहा, "रील डायलॉग, लेकिन असली संदेश।"

Ceasefire is fine but never forget Om Puri’s words 🙏 pic.twitter.com/3mcb22TA94