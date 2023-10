Israel-Hamas War: रोटी इकट्ठा करते समय एक सहकर्मी समेत 53 की हुई मृत्यु, इजरायल-हमास युद्धविराम का किया आह्वान- WHO प्रमुख

Highlights इजरायल-हमास के बीच चले रहे युद्ध विराम लगाने की अपील की- डबल्यूएचओ चीफ डबल्यूएचओ प्रमुख ने बताया 53 कर्मी अब तक अपनी जान गवां चुके हैं अदनोम ने इस पर काफी अफसोस जताया है

जेनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन के डीजी टेड्रोस अदनोम गुटेरेस ने हाल में सोशल मीडिया पर कहा कि इजरायल-हमास के युद्ध से 53 यूएन कर्मी फिलिस्तीन में अपनी जान गवा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर अफसोस जताया है।

डबल्यूएचओ प्रमुख ने 'एक्स' के जरिए कहा, "हम अनुरोध करते हैं, हम आग्रह करते हैं, हम युद्धविराम का आह्वान करते हैं। इन दुखद नुकसानों को रोकने का एकमात्र तरीका शांति की दिशा में काम करना है।"

इसके साथ ही अदनोम ने कहा, इन लोगों ने अपना जीवन अपने समुदायों के लिए समर्पित कर दिया। अदनोम ने कहा कि रोटी इकट्ठा करते समय एक सहकर्मी की मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे 6 बच्चे छोड़ गए हैं। हम बहुत ज्यादा तबाह हो गए हैं क्योंकि यह अकथनीय पीड़ा जारी है।

No words to describe the grief for the loss of 53 of our @UN colleagues in Palestine.



We plea, we urge, we call for a ceasefire.



The only way to stop these tragic losses is to work towards peace. https://t.co/4lMzXcSsPk