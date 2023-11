Israel-Hamas War: इजरायली मंत्री ने कहा- गाजा पर परमाणु बम गिराना 'एक विकल्प', पीएम नेतन्याहू ने भी दी प्रतिक्रिया

Highlights प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को विरासत मंत्री अमीचाई एलियाहू के बयान की निंदा की जिसमें दावा किया गया था कि गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना "संभावनाओं में से एक" है उन्होंने कहा, मंत्री अमिहाई एलियाहू के बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं

Israel Hamas war Updates: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को विरासत मंत्री अमीचाई एलियाहू के बयान की निंदा की, जिसमें दावा किया गया था कि गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना "संभावनाओं में से एक" है, यहां तक ​​कि फिलिस्तीन स्थित हमास आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध भी तेज हो गया है।

सोशल मीडिया 'एक्स' पर इजरायल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से लिखा गया, “मंत्री अमिहाई एलियाहू के बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। इजराइल और आईडीएफ निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के उच्चतम मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं और हम अपनी जीत तक ऐसा करना जारी रखेंगे।''

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.