Israel-Hamas War: "गाजा कभी भी उस स्थिति में नहीं लौटेगा जैसा वह था...", युद्ध के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास को ललकारते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सेना के ऊपर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और युद्ध के नियमों को खत्म कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, "इस युद्ध के बाद गाजा कभी भी उस स्थिति में नहीं लौटेगा जैसे वह पहले था।"

इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने इजरायल की सीमा पर सैनिकों की गाजा पट्टी के साथ लगे स्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि जो कोई भी सिर काटने, महिलाओं की हत्या करने, नरसंहार से बचे लोगों को मारने आएगा, हम उसे अपनी शक्ति के चरम पर और बिना किसी समझौते के खत्म कर देंगे।

⚡️Israeli Defense Minister announced We have abolished all the rules of war. Our soldiers will not be held responsible for anything. There will be no military courts,” Sputnik quotes Gallant.



I have released all the restraints, we have [regained] control of the area, and we are… pic.twitter.com/QfsfgUPvFy