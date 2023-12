Israel-Hamas War: आईडीएफ के सामने सरेंडर करते दिखे हमास के लड़ाके और फिलिस्तीनी नागरिक, वीडियो आया सामने

Highlights आईडीएफ प्रमुख ने कहा- गाजा में हमास का शासन लड़खड़ा रहा है लीक हुए वीडियो में स्पष्ट रूप से बंदूकधारियों के आत्मसमर्पण को दिखाया गया है थ इजरायली सैनिकों के सामने असॉल्ट राइफल सौंपते और आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया

Israel-Hamas War: इजरायली रक्षा बल आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने दावा किया है कि हमास को अपना पतन नजर आने लगा है। उत्तरी गाजा पट्टी से शनिवार को वीडियो भी लीक हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से हमास के एक सदस्य को दर्जनों फिलिस्तीनी पुरुषों के साथ इजरायली सैनिकों के सामने असॉल्ट राइफल सौंपते और आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया है।

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i