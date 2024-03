Israel-Hamas War: गाजा में हवाई मदद पहुंचाने के दौरान हादसा, पैराशूट न खुलने से 5 की मौत; कई घायल

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच जंग में अब तक लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। गाजा में युद्ध की मार झेल रहे नागरिकों को एयरड्रॉप के जरिए मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन शुक्रवार को एक मानवीय एयरड्रॉप का पैराशूट नहीं खुलने से पांच लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जिससे गाजा में शाती शरणार्थी शिविर में भोजन के लिए कतार में खड़े नागरिकों के एक समूह पर एक फूस गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हताहतों को अल-शिफा अस्पताल ले जाया गया।

शुक्रवार की घटना के बाद, गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने घायलों की संख्या को स्वीकार किया। उन्होंने बयान में "बेकार" एयरड्रॉप को "मानवीय सेवा के बजाय आकर्षक प्रचार" के रूप में निंदा की और भूमि सीमाओं से गुजरने के लिए भोजन की उपलब्धता की वकालत की।

Five killed, several injured as parachute fails to open during aid drop in Gaza



