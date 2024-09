इजराइल ने 1,000 हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर बैरल को किया नष्ट, सामने आया वीडियो, यहां देखें

Highlights दोपहर के बाद से, लड़ाकू विमानों ने लगभग 1,000 बैरल वाले लगभग 100 रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया। तीन लेबनानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि गुरुवार देर रात के ऑपरेशन में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में दर्जनों बम लॉन्च किए। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इज़रायल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा।

यरूशलेम: सेना ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गुरुवार देर रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जिससे सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल नष्ट हो गए, जिनका इस्तेमाल इजरायली क्षेत्र की ओर तुरंत फायर करने के लिए किया जाना था। इसमें कहा गया है कि दोपहर के बाद से, लड़ाकू विमानों ने लगभग 1,000 बैरल वाले लगभग 100 रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया।

आईडीएफ ने कहा, "आईडीएफ (इजरायल रक्षा बल) इजरायल राज्य की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कमजोर करने के लिए काम करना जारी रखेगा।"

Israel Defence Forces tweets, "The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure. For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having… pic.twitter.com/UtOc0Ih0Uw

इस तीव्र हमले के बाद सप्ताह के आरंभ में लेबनान और हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें हिजबुल्लाह रेडियो और पेजर को उड़ा दिया गया, जिससे लेबनान में 37 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3,000 लोग घायल हो गए।

तीन लेबनानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि गुरुवार देर रात के ऑपरेशन में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में दर्जनों बम लॉन्च किए। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इज़रायल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा।

ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी ने एक सप्ताह की तनातनी के बाद इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया। अमेरिका ने भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई है. बुधवार को इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों से निकाले गए हजारों निवासियों को उनके घरों में वापस लाने की कसम खाई।

🚨🚨🚨 Israeli fighter jets in the last several hours struck over 100 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon that were primed for immediate attacks on Israel, the military says.



The IDF says that in total, the launchers included around 1,000 launch barrels.#breakingpic.twitter.com/xLpJGFusK6