खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या के साजिश में अमेरिकी कोर्ट का भारत सरकार को समन

Highlights केंद्र ने अभी तक अमेरिकी कोर्ट के समन का जवाब नहीं दिया है खालिस्तानी आतंकवादी ने 'एक्स' से समन की एक प्रति साझा की खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है

नई दिल्ली: अमेरिकी कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश रचने के आरोप में सिविल मुकदमा दायर किया, जिस पर अमेरिकी अदालत ने भारत सरकार को तलब किया है। अमेरिका की जिला कोर्ट ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला कोर्ट ने भारत की सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय बिजनेसमैन निखिल गुप्ता के नाम समन में शामिल है। हालांकि, इसके जरिए अमेरिका ने नई दिल्ली और जिनके नाम शामिल हैं, उनसे 21 दिनों में जवाब मांगा है।

केंद्र ने अभी तक समन का जवाब नहीं दिया है। पन्नू का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' हैंडल से बताते हुए समन की एक प्रति साझा की थी। नवंबर में, यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका ने पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया है, जो कट्टरपंथी संगठन, सिख्स फॉर जस्टिस का प्रमुख है और उसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। जो बिडेन प्रशासन के अधिकारियों ने बाद में इसकी पुष्टि की।

