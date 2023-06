Watch: पहली बार संसद में इटली की सांसद गिल्डा स्पोर्टिलो ने बच्चे को कराया स्तनपान, सभी दलों के सांसदों ने किया समर्थन

Highlights सर्वसम्मति से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने अपने बच्चे को स्तनपान कराना कराया गिल्डा स्पोर्टियेलो वामपंथी झुकाव वाले फाइव-स्टार मूवमेंट से हैं

नई दिल्ली: गिल्डा स्पोर्टियेलो बुधवार को निचले सदन में अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराने वाली इटली की पहली राजनेता बनीं। गिल्डा स्पोर्टियेलो अपने बच्चे के साथ सदन में बैठीं और लोक प्रशासन पर हुई वोटिंद में भाग लिया। इसके बाद फिर सर्वसम्मति से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने अपने बच्चे को स्तनपान कराना कराया।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस घटना को पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान इटली में निचले सदन के स्पीकर द्वारा रेखांकित किया गया था। गिल्डा स्पोर्टियेलो वामपंथी झुकाव वाले फाइव-स्टार मूवमेंट से हैं। बता दें कि वह वही लॉ मेकर हैं जिन्होंने इससे जुड़े एक नियम के लिए लड़ाई लड़ी थी ताकि संसदीय सत्र के दौरान महिलाओं को अपने बच्चों को पालने की अनुमति दी जा सके।

गिल्डा स्पोर्टियेलो ने कहा कि आज से, यदि उच्चतम इतालवी संस्थान श्रमिकों को अपने कार्यस्थल पर इस प्रकार की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी पेशे में किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ला रिपब्लिका दैनिक ने स्पोर्टिलो के हवाले से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका अग्रणी कार्य इटली में सभी कार्यस्थलों को प्रेरित करेगा ताकि कामकाजी माताओं के लिए अपने शिशुओं की देखभाल करना आसान हो सके।

“Fa il suo esordio in aula il piccolo, piccolissimo, figlio Federico, della nostra collega Sportiello: è per la prima volta, con l’unità dei Gruppi, in aula con noi”



L’annuncio in Aula alla #Camera il presidente di turno #GiorgioMulè provoca gli applausi di tutti i deputati pic.twitter.com/sI8ZqvJhiv