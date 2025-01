Hush Money Case: राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले कोर्ट में पेश होंगे ट्रंप, चुप रहने के लिए धन देने के मामले में 10 जनवरी को सुनवाई

Hush Money Case: अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले एक केस के लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट के आदेश अनुसार, 10 जनवरी को डोनाल्ड चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में कोर्ट पहुंचेगें जहां उन्हें सजा सुनाई जानी है।

यह तब हुआ जब ट्रम्प अपनी सज़ा को पलटवाने में विफल रहे, जज ने संकेत दिया कि उन्हें जेल की सज़ा नहीं होगी।

जस्टिस जुआन मर्चेन ने संकेत दिया है कि ट्रम्प को जेल की सज़ा, परिवीक्षा या जुर्माना का सामना करने की संभावना नहीं है। इसके बजाय, जज से "सशर्त छूट" देने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि ट्रम्प गंभीर दंड से बच सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली सज़ा सुनाए जाने के दौरान उपस्थित हो सकते हैं।

Hush money case: Trump to be sentenced on Jan 10, won't face jail time



Read @ANI Story | https://t.co/FC0mL7IR7O#Trump#Hushmoneycase#USpic.twitter.com/Sip1fcRPMC