Deadly Virus: ऑस्ट्रेलिया की लैब से गायब हुए सैकड़ों घातक वायरस नमूने, जांच जारी

Deadly Virus: क्वींसलैंड सरकार ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया की एक प्रयोगशाला से सैकड़ों घातक वायरस के नमूने गायब हैं। क्वींसलैंड की ओर से इसी हफ्ते के सोमवार को यह घोषणा की गई और इसे गंभीर बताते हुए जांच की बात कही है।

सरकार ने क्वींसलैंड स्वास्थ्य ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह "जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रमुख ऐतिहासिक उल्लंघन" के रूप में वर्णित मामले की जांच शुरू करे।

🚨 SHOCKING & CONCERNING NEWS



Hundreds of 'DEADLY virus' samples are missing from a lab in Australia 😡



323 samples of live viruses including Hendra virus, Lyssavirus and Hantavirus went missing in a serious breach of biosecurity protocols. pic.twitter.com/xw0t9U5E0P