भारतीय यात्रियों से भरे विमान को फ्रांस ने रोका, 2 लोगों को किया गिरफ्तार; जानें क्या है मामला?

Human Trafficking Fears: 300 से अधिक भारतीयों को निकारागुआ ले जा रहे एक विमान को फ्रांस ने रोक लिया और मानव तस्करी होने की आशंका जताई। अधिकारियों ने विमान में बैठे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह मामले की फिलहाल जांच कर रहे हैं।

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर मामले में जानकारी देते हुए लिखा, "फ्रांसीसी अधिकारियों ने हमें सूचित किया कि दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 लोगों के एक विमान को फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के कारण हिरासत में लिया गया है, जिसमें ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं। दूतावास की टीम पहुंच गई है और काउंसलर एक्सेस प्राप्त कर लिया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं, यात्रियों की भलाई भी सुनिश्चित कर रहे है।"

फ्रांस के एक स्थानीय अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांस ने 303 भारतीय यात्रियों को लेकर निकारागुआ जाने वाली एक चार्टर उड़ान को रोक दिया है और यात्रा की शर्तों और उद्देश्यों की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है।

French authorities ground flight carrying people mostly of Indian origin on "technical halt"; India says probe on



