'मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते': जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी का दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है तहलका, WATCH

Highlights यह वीडियो शुक्रवार को इटली में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान शूट किया गया था वीडियो की शुरुआत में वह कहती हैं, "मेलोडी टीम की तरफ से नमस्ते"। फिर वीडियो में मोदी को उनके पीछे हंसते हुए देखा जा सकता है

Viral Video:इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो शुक्रवार को इटली में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान शूट किया गया था। वीडियो की शुरुआत में वह कहती हैं, "मेलोडी टीम की तरफ से नमस्ते"। फिर वीडियो में मोदी को उनके पीछे हंसते हुए देखा जा सकता है। मेलोनी ने अपने आधिकारिक अकाउंट X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "नमस्ते दोस्तों, #मेलोडी की तरफ से।" यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया और दुनियाभर में मेलोडी के प्रशंसकों की तरफ से इस पर कई प्रतिक्रियाएं आईं।

इससे पहले आज, जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ली गई सेल्फी वायरल हो गई। जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई यह तस्वीर, दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन और दुबई में COP28 में पिछली बातचीत के बाद ली गई थी। उनकी सेल्फी ने कई ऑनलाइन मीम्स को जन्म दिया है और हैशटैग "मलोगी" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से ट्रेंड कर रहा है।

#InPic: PM Modi and Italy's PM Meloni's selfie on the sidelines of the G7 summit, in Italy.👇#G7Summit#Italy#NarendraModi#GiorgiaMelonipic.twitter.com/bHPqWYDHfv