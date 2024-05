चीखती रही इजरायली महिला, हमास के सदस्य बाप-बेटे ने किया बारी-बारी से रेप फिर मार दी गोली, पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान कबूल किया

Highlights हमास के आतंकियों द्वारा की गई हैवानियत का एक सबूत सामने आया हमास के एक सदस्य और उसके किशोर बेटे ने पूछताछ के दौरान कबूल किया इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार किया

Israel–Hamas war: इजरायली महिलाओं के साथ हमास के आतंकियों द्वारा की गई हैवानियत का एक सबूत सामने आया है। हाल ही में जारी एक वीडियो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें हमास के एक सदस्य और उसके किशोर बेटे ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि उन्होंने इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार किया। जांचकर्ताओं को बाप-बेटे ने बताया कि कैसे उन्होंने बारी-बारी से एक इजरायली महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

द डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 47 वर्षीय जमाल हुसैन अहमद रदी और उनके 18 वर्षीय बेटे अब्दुल्ला को गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने पकड़ा था। बाद में दक्षिणी इज़राइल में 7 अक्टूबर को हुई हिंसा के बारे में पूछताछ की। जमाल हुसैन अहमद रदी हमले की तैयारी करने वालों में से एक था। इसने पूछताछ में बताया कि गाजा सीमा के पास एक समुदाय किबुत्ज़ निर ओज़ के एक घर में एक महिला को इन लोगों ने बंदी बना लिया था। जमाल हुसैन ने बताया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया। उसने ये भी बताया कि महिला चिल्ला रही थी और रो रही थी।

