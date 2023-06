France Violence: किशोर की हत्या के विरोध में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को बनाया 'जंग' का मैदान

Highlights फ्रांस में दंगों के कारण शहर में अशांति फैल गई है राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने घटना की समीक्षा की 17 साल के किशोर की हत्या के विरोध में हिंसा

पेरिस: फ्रांस में एक किशोर की हत्या के बाद देखते ही देखते देश में हिंसा भड़क गई। पूरे शहर में अशांति का माहौल हो गया और भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस हिंसा को देखते हुए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने चिंता व्यक्त की है।

गौरतलब है कि पूरे फ्रांस में 40 हजार पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। लोगों द्वारा ये हिंसात्मक प्रदर्शन एक 17 साल के युवक के पुलिस गोलीबारी में मारे जाने के बाद शुरू हुआ है। हिंसा लगातार तीसरे दिन भी जारी है।

पूरे शहर में जगह-जगह आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ऑबर्विलियर्स में आरएटीपी डिपो की कम से कम तेरह बसों में आग लगा दी गई। लूटपाट, आग और आतिशबाजी की गोलीबारी के साथ, पेरिस और उसके उपनगर में हिंसा की कई घटना देखी गई।

France saw unrest spread to major cities in a third night of riots as President Emmanuel Macron fought to contain a mounting unrest triggered by the deadly police shooting of a teenager of Algerian and Moroccan descent during a traffic stop