France: क्रिसमस इवेंट के दौरान ग्वाडेलोप में हादसा, भीड़ पर चढ़ी कार; 10 की मौत

December 6, 2025

France Road Accident: ग्वाडेलोप के सैंट-ऐनी में शोएलचर स्क्वायर पर एक गाड़ी ने क्रिसमस इवेंट में जमा भीड़ को टक्कर मार दी, जिससे बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए।

France Road Accident: फ्रांस के ओवरसीज इलाके ग्वाडेलोप के सैंट-एनी में क्रिसमस इवेंट की तैयारियों के दौरान एक आदमी ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कम से कम 19 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई।

रेडियो कैरिबेस इंटरनेशनेल ग्वाडेलोप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा टाउन हॉल और चर्च के सामने, शोएलचर स्क्वायर पर हुआ।

हादसे की वजह अभी पता नहीं चली है, और मामले की जांच चल रही है। RCI रिपोर्ट में बताए गए मौके पर मौजूद गवाहों के मुताबिक, ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई होगी। इस थ्योरी की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मौके पर ही मौजूद था। मौके पर फायर फाइटर, पैरामेडिक्स और पुलिस ऑफिसर तैनात हैं।

