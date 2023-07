थाईलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हनुमान जी को बताया सर्वश्रेष्ठ राजनयिक, भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की

Highlights भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी समय के सर्वश्रेष्ठ राजनयिक भगवान हनुमान हैं विदेश मंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की

बैंकॉक: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उनके लिए सभी समय के सर्वश्रेष्ठ राजनयिक भगवान हनुमान हैं। उन्होंने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस समय पीएम मोदी जैसा व्यक्ति मिलना देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वह आज के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूं।'

उन्होंने अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके सामने सदी में एक बार होने वाली स्वास्थ्य चुनौती होती है, तो केवल वही व्यक्ति जो इतना जमीन से जुड़ा हो, कह सकता है कि ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, लेकिन घर जाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा; आप उन्हें खिलाने के लिए क्या करेंगे; आप उनके खाते में पैसे कैसे डालेंगे।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयशंकर ने कहा, यह विचार कि महिलाएं पैसे का बेहतर प्रबंधन करेंगी, बहुत से लोगों के मन में नहीं होगा। अच्छे नेता वे लोग होते हैं जो बहुत जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं और जो हो रहा है उसके लिए बहुत अनुभवी होते हैं, लेकिन उनमें देश को एक अलग स्तर पर ले जाने का जुनून भी होता है।

'To me, the best Diplomat is 𝙇𝙤𝙧𝙙 𝙃𝙖𝙣𝙪𝙢𝙖𝙣' External Affairs Minister Dr S Jaishankar in his interaction with Indian Community in Thailand. pic.twitter.com/fI40BYiWr9