कोरोना के बीच उत्तर कोरिया में बुखार का बरपा कहर, 50 की मौत, 4 लाख के करीब पीड़ित, किम जोंग-उन ने अधिकारियों को लगाई फटकार

By भाषा | Published: May 16, 2022 09:52 AM

देश के नेता किम जोंग-उन ने दवाइयों की आपूर्ति में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है और सेना को राजधानी प्योंगयांग में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कोरोना के बीच उत्तर कोरिया में बुखार का बरपा कहर, 50 की मौत, 4 लाख के करीब पीड़ित, किम जोंग-उन ने अधिकारियों को लगाई फटकार