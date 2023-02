वीडियो: भयंकर महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे पाकिस्तान में खुला मशहूर कनाडाई कॉफी शॉप, आउटलेट में एंट्री के लिए लोगों ने लगाई लंबी लाइन

Highlights पाकिस्तान के लाहौर में मशहूर कनाडाई कॉफी शॉप ने अपना नया और पहला आउटलेट खोला है। ऐसे में आउटलेट के खुलते ही लोगों की भीड़ जम गई और स्टोर में एंट्री के लिए लाइन भी लग गई। बता दें कि पाकिस्तान में अभी महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, देश में रोजमर्रा की चीजें भी आसानी से नहीं मिल रहे है।

इस्लामाबाद: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वीडियो में लाहौर में मशहूर कनाडाई कॉफी शॉप के खुलने पर लंबी कतार देखी गई है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, एक तरफ जहां पाकिस्तान में मंहगाई और बेरोजगारी चरम पर है, वहीं दूसरी ओर मंहगी कॉफी का मजा लेने के लिए लोग लाइन में खड़े है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई दर 45 साल में सबसे ज्यादा है और रोजमर्रा के चीजें काफी महंगी हो गई है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे लोग कनाडाई कॉफी शॉप के नए स्टोर में लंबी लाइन लगाकर कॉफी का मजा लेना चाहते है। क्ल्पि में यह देखा गया है कि लोग आउटलेट के अंदर बैठे हुए है और काफी संख्या में लोग स्टोर के बाहर भी कतार में खड़े है।

On one hand poor are lining up for one bag of subsidised flour and riches are queue up for Tim Hortons coffee. If Star Bucks and Pret A Manger are eyeing Pakistan, FBR must think of taxing those who are enjoying Europe in Pakistan without paying a penny of tax. pic.twitter.com/Zh85wOabTQ