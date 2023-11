विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उपप्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी से की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर हुई गहन चर्चा

Highlights विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक की बैठक के दौरान भारत और इटली के मध्य कई मुद्दों पर आपसी समझौैते हुए बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, यूक्रेन-रूस संघर्ष और भारत-प्रशांत मुद्दों पर बातचीत हुई

रोम: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ इटली की राजधानी रोम में बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने, प्रवासन साझेदारी समझौते और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर हुए।

खबरों के के मुताबिक बीते गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के साथ-साथ पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, यूक्रेन-रूस संघर्ष और भारत-प्रशांत मुद्दों पर बातचीत हुई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, "आज शाम उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ एक व्यापक और बेहद कारगर बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के बारे में बातचीत हुई। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देश मिलकर कृषि-तकनीक, अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल डोमेन में संभावनाओं को तलाशने के लिए मिलकर काम करेगे।"

A comprehensive and productive meeting this evening with DPM & FM @Antonio_Tajani.



Conversed about deepening our strategic partnership. Agreed that potential in agro-tech, innovation, space, defence and the digital domain should be explored.



Spoke about the West Asia… pic.twitter.com/P7OVnhhhIl