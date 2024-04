महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से की गिरफ्तारी

Highlights महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार जमानत के उनके अनुरोध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया साहिल और तीन अन्य को एसआईटी ने दिसंबर 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया था

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जाने-माने अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले जमानत के उनके अनुरोध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मुंबई साइबर सेल की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने उन्हें छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कर लिया।

Mumbai Crime Branch's SIT detained actor Sahil Khan in connection with the Mahadev Betting App case. He has been detained in Chhattisgarh and is being brought to Mumbai: Mumbai Police Sources



