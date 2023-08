एलन मस्क ने रूस के येवगेनी प्रिगोझिन की हवाई हादसे में हुई मौत पर कहा, "उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगा"

Highlights टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने येवगेनी प्रिगोझिन की मौत पर जताया शक एलन मस्क ने प्रिगोझिन की मौत पर कहा कि इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा इसका सीधा अर्थ है कि मस्क इसे रूस की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं

वाशिंगटन: टेस्ला के सीईओ और एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने रूस के साथ कथित सशस्त्र विद्रोह करने वाले वैगनर सेना के कमांडर येवगेनी प्रिगोझिन की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर शक जताया है। मस्क ने प्रिगोझिन की मौत पर कहा कि इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा। इसका सीधा अर्थ है कि मस्क इसे रूस की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं।

वैसे मस्क ही नहीं दुनिया के तमाम देश बीते बुधवार को येवगेनी प्रिगोझिन के विमान हादसे में मारे जाने को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। दरअसल यह शक इस कारण से पैदा हो रहा है, क्योंकि रूस की ओर से दुर्घटना का कोई कारण घोषित नहीं किया गया है। रूसी अधिकारियों ने एक सामान्य से बयान के जरिये इस बात की पुष्टि भर की है कि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन बुधवार को हुए विमान दुर्घटना में मारे गये हैं।

अब टेस्ला और और एक्स के मालिक एलन मस्क ने प्रिगोझिन की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रिगोझिन की मौत में उनकी अपेक्षा से "अधिक" समय लगा। उन्होंने कहा, "इस बात भी थोड़ी सी संभावना है कि यह एक साइको ऑपरेशन हो।" एलन मस्क ने यह प्रतिक्रिया एक एक्स यूजर के पोस्ट पर दी और कहा, "इसमें ज्यादा समय नहीं लगा।"

Longer than I expected.



Slight chance this is a psy op.