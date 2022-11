ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर पर बहाल करने के बाद एलन मस्क ने निलंबित खातों को लेकर की बड़ी घोषणा, कहा- लोगों की आवाज भगवान की आवाज है

Highlights ट्विटर क नए बॉस एलन मस्क माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट में लगातार बदलाव कर रहे हैं। मस्क ने ट्विटर पर निलंबित खातों के लिए 'जनरल अन्मेस्टी' की घोषणा की। मस्क ने वोक्स पोपुली, वोक्स देई लैटिन भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ है लोगों की आवाज भगवान की आवाज है।

न्यूयॉर्क: ट्विटर क नए बॉस एलन मस्क माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट में लगातार बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में मस्क ने ट्विटर पर निलंबित खातों के लिए 'जनरल अन्मेस्टी' की घोषणा की। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए ट्विटर यूजर्स से पूछा था कि क्या ट्विटर को निलंबित खातों के लिए जनरल अन्मेस्टी की पेशकश करनी चाहिए बशर्ते कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा हो या गंभीर स्पैम में लिप्त न हों?

अब इसी ट्वीट को लेकर एलन मस्क ने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, "जनता बोल चुकी है। एमनेस्टी अगले सप्ताह शुरू हो रही है। वोक्स पोपुली, वोक्स देई।" बता दें कि मस्क ने वोक्स पोपुली, वोक्स देई लैटिन भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ है लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। एलन मस्क हाल ही में ट्विटर पोल के बारे में बात करते हुए कहावत का इस्तेमाल कर रहे हैं।

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei.