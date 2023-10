एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो पर लगाया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का आरोप, कहा- "शर्मनाक"

ओटावा: स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की। उनकी टिप्पणी कनाडा सरकार के एक हालिया आदेश के मद्देनजर आई है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए नियामक नियंत्रण के लिए सरकार के साथ औपचारिक रूप से पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाती है।

मस्क पत्रकार और लेखक ग्लेन ग्रीनवाल्ड की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे जो फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे। ग्रीनवाल्ड ने ट्वीट कर लिखा, "दुनिया की सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप योजनाओं में से एक से लैस कनाडाई सरकार ने घोषणा की है कि पॉडकास्ट की पेशकश करने वाली सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को नियामक नियंत्रण की अनुमति देने के लिए औपचारिक रूप से सरकार के साथ पंजीकृत होना होगा।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने कहा, "ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक।" बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रूडो सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जा रहा है।

