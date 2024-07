अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता से आया भूकंप, एक हफ्ते में चौथी बार हुआ ऐसा

Highlights एक हफ्ते में चौथी बार अफगानिस्तान में भूकंप भूकंप की तीव्रता 4.3 की रही इससे पहले एनसीएस की मानें तो गुरुवार और बुधवार को भी इतनी तीव्रता से भूकंप आया

नई दिल्ली:अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता से आज भूकंप आया, इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के जरिए सामने आया है। अफगानिस्तान में यह मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6.39 बजे आया। एनसीएस के अनुसार, आए भूकंप का केंद्र बिंदु अक्षांश 36.22 उत्तर, देशांतर 71.15 पूर्वी, 134 किलोमीटर की गहराई पर स्थित रहा।

अफगानिस्तान में यह भूकंप, एक हफ्ते में चौथी बार था। इससे पहले, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, बीते गुरुवार को अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

EQ of M: 4.3, On: 02/07/2024 06:39:09 IST, Lat: 36.22 N, Long: 71.15 E, Depth: 134 Km, Location: Afghanistan.

