Earthquake in Nepal: सुबह-सुबह दहली धरती, नेपाल में 5.3 तीव्रता से आया भूकंप

Earthquake in Nepal: रविवार, 22 अक्टूबर की सुबह भूकंप के तेज झटकों से धरती दहली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा जहां 5.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए।

नेपाल में भारतीय समयानुसार सुबह करीब 7.24 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दिल्ली और बिहार में भी महसूस किए गए। हालांकि, अभी और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है फिलहाल जान-माल की हानि को लेकर कोई सूचना सामने नहीं आई है।

An earthquake of magnitude 5.3 strikes Nepal: National Center for Seismology