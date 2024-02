Earthquake in China: चीन के शिनजियांग में 5.8 तीव्रता से आया भूकंप, किसी के हतातहत होने की खबर नहीं

Highlights चीन के शिनजियांग क्षेत्र में 5.8 तीव्रता से आया भूकंप लेकिन, अच्छी खबर ये रही कि कोई दुर्घटना होने की बात अभी तक सामने नहीं आई चीन की केंद्रीय एजेंसी सीईएनसी ने जारी किया नक्शा

Earthquake in China: चीन के उत्तरी-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र के अक्की काउंटी में रविवार दोपहर 12:14 बजे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी चीनभूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) ने दी है। भूकंप की रफ्तार काफी ज्यादा थी और इस दौरान वो काफी तेजी से आगे बढ़ता गया।

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप करीब 11 किलोमीटर (6.8 माइल्स) की गहराई में उत्पन्न हुआ। चीन की मीडिया सिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों का हवाला देते हुए यह करीब दोपहर 1 बजे काफी स्पीड में आया। लेकिन, किसी के हताहत होने या घरों के ढहने की सूचना अब तक नहीं दी गई है। यह देखते हुए कि भूकंप के केंद्र के आसपास के इलाके बहुत कम आबादी वाले हैं।

3 की हुई मौत

सिन्हुआ मीडिया की ओर से भूकंप की इस स्पीड से किसी भी अन्य चीजों में कोई बाधा नहीं आई। इस क्षेत्र में ट्रेन परिचालन आराम से चलता रहा। 23 जनवरी को, किर्गिस्तान-झिंजियांग सीमा क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम तीन मौतें हुईं।

