Dubai Flood: सड़क बनी नदी, नाव की तरह चलती नजर आई कारें, भारी तूफान के बाद सामने आए भयावह वीडियो, देखिए

Highlights मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे के आसपास तेज आंधी आई फिर ये पूरे दिन जारी रही मंगलवार को हुई बारिश एक ऐतिहासिक मौसमी घटना है

Dubai Flood: मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में आए तूफान ने दुबई में कहर मचा दिया है। इस तूफान के कारण दुबई में पिछले डेढ़ साल में जितनी बारिश हुई थी उससे अधिक बारिश केवल 1 घंटे में हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में भारी तूफान के बाद के वीडियो डराने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज की बाढ आई हुई है जिसमें मॉल्स में पानी भरते, हवाई अड्डे पर रनवे पर भरे पानी और सड़क पर भारी जलजमाव के बीच नाव की तरह चलती कारें दिखाई दे रही हैं।

Chaos in Dubai as a reported 18 months worth ofrain fell in a few hours. pic.twitter.com/cY3U4tQ952

सरकारी समाचार एजेंसी ‘डब्ल्यूएएम’ की खबर के मुताबिक, मंगलवार को हुई बारिश एक ऐतिहासिक मौसमी घटना है, जो 1949 में डेटा संग्रह की शुरुआत के बाद से दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा है। बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी बारिश हुई। हालांकि, पूरे संयुक्त अरब अमीरात में तेज बारिश देखी गई।

O Allah, protect Dubai from the storm and reduce any losses or damage to a minimum. Protect the safety of its occupants and their property. Indeed.#Dubai#dubairain#DubaiFlooding#Dubaifloodspic.twitter.com/AarJPHu0Qx