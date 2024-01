डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, "आगामी चुनाव वो नहीं जीते, तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ेगा"

Highlights डोनाल्ड ट्रंप ने अयोवा में कहा कि अगर आगामी चुनाव नहीं जीते, तो शेयर बाजार धड़ाम से गिरेगा उन्होंने कहा कि अभी शेयर बाजार को छोड़कर अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है जिसका श्रेय वह चुनावों में राष्ट्रपति बाइडेन पर अपनी बढ़त को दे रहे हैं

नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज टाउन हॉल में अयोवा के दौरान कहा कि अगर वो आगामी आम चुनाव नहीं जीतते हैं, तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी शेयर बाजार को छोड़कर अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है, जिसका श्रेय वह चुनावों में राष्ट्रपति बाइडेन पर अपनी बढ़त को दे रहे हैं।

लेकिन, ट्रंप ने एक बात पर और जोर देते हुए कहा कि हर्बर्ट हूवर के राष्ट्रपति पद के समान न रहने की अपनी इच्छा पर जोर देते हुए कहा, जिन्होंने एक स्थिर अर्थव्यवस्था के दौरान पदभार संभाला था, किंतु बाद में उन्हें महामंदी का सामना करना पड़ा था।

पूर्व राष्ट्रपति ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क होस्ट लू डोब्स के साथ एक इंटरव्यू में अर्थव्यवस्था को नाजुक बताया और अपनी उम्मीद जताई कि, यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह अगले 12 महीनों में घट सकती है। जब उनसे इसे लेकर उनकी टिप्पणियों के बारे में सवाल किया गया, तो ट्रंप ने कहा कि वह किसी मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था के नाजुक स्थिति में पहुंचने पर चिंता व्यक्त की।

बाइडेन अभियान और अन्य डेमोक्रेट ने ट्रंप की टिप्पणियों को जब्त किया, यह कहते हुए कि उन्होंने औसत अमेरिकी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी का न होने दर्शाता है और सुझाव दिया कि उनका ध्यान पूरी तरह से राजनीतिक परिणामों पर था। बाइडेन अभियान ने तुरंत समर्थकों को विषय पंक्ति के साथ ईमेल किया, "डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही हर्बर्ट हूवर हैं।"

जबकि अर्थव्यवस्था मतदाताओं के साथ ट्रंप के लिए एक मजबूत बिंदु रही है, बाइडेन सहयोगियों का तर्क है कि मुद्रास्फीति में गिरावट, मजबूत रोजगार संख्या और उम्मीदों से अधिक निरंतर वृद्धि का हवाला देते हुए राष्ट्रपति की आर्थिक योजना प्रभावी है।

