डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चावल पर लगा सकते हैं टैरिफ, अमेरिकी किसानों की 'डंपिग' शिकायत पर भड़के

Trump Tariffs:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए टैरिफ के साथ फिर आ गए हैं। भारत पर एक और टैरिफ लगाने के संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमेरिका में इस सामान की डंपिंग नहीं करनी चाहिए।

ट्रंप ने ये टिप्पणियां व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कीं, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए $12 बिलियन की नई मदद की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट घरेलू उत्पादकों के लिए चुनौती बन रहे हैं, उन्हें चावल कारोबारी मेरिल कैनेडी, जो कैनेडी राइस मिल्स और 4 सिस्टर्स राइस के फाउंडर और CEO हैं, ने चावल की गिरती कीमतों के बारे में बताया था। ट्रंप ने इस मुद्दे को सुलझाने के अपने इरादे को दोहराया।

ट्रंप को उन देशों की एक लिस्ट दी गई जो अमेरिका में "चावल की डंपिंग" कर रहे हैं, जिसमें भारत, थाईलैंड और यहां तक ​​कि चीन पर भी यह आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछा, "मुझे भारत के बारे में बताओ। भारत को ऐसा करने की इजाज़त क्यों है? उन्हें टैरिफ देना होगा, क्या उन्हें चावल पर कोई छूट है?"

बेसेंट ने जवाब देने की कोशिश की, "नहीं, सर, हम अभी भी उनके ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं इसलिए।"

ट्रंप ने बीच में कहा, "हां, लेकिन उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि मैंने यह दूसरों से भी सुना है। आप ऐसा नहीं कर सकते।" राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिका में भारतीय चावल की कथित डंपिंग का "ख्याल रखेंगे"।

#WATCH | US President Donald Trump asks the United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, "Why is India allowed to do that ("dumping rice into the US")? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice?"



United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent… pic.twitter.com/75tKFYt37G — ANI (@ANI) December 8, 2025

कनाडाई फर्टिलाइजर पर टैरिफ लगाने का प्लान

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर संभावित टैरिफ उपायों का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा, "इसका बहुत सारा हिस्सा कनाडा से आता है, और इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उस पर बहुत सख्त टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप इसी तरह यहां बढ़ावा देना चाहते हैं," उन्होंने आगे कहा, "और हम इसे यहां कर सकते हैं। हम सब इसे यहां कर सकते हैं।"

ये टिप्पणियां मौजूदा आर्थिक दबावों के बीच आई हैं, जिसमें महंगाई और कंज्यूमर कीमतों को लेकर चिंताएं शामिल हैं। किसान, जो ट्रंप के लिए एक प्रमुख सपोर्ट बेस हैं, उन्हें बढ़ती लागत और टैरिफ नीतियों से जुड़ी मार्केट चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

कनाडा और भारत दोनों के साथ व्यापार संबंधों को स्थिर करने के उद्देश्य से बातचीत में मुश्किलें आई हैं। इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने व्यापार बाधाओं और ऊर्जा खरीद का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था। आगे की बातचीत के लिए इस हफ्ते एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की उम्मीद है, हालांकि किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है।

ट्रंप ने पहले भी कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर चिंताएं जताई हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं होने वाले उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने की धमकियां शामिल हैं। हाल के बयानों से पता चलता है कि इस एग्रीमेंट पर फिर से विचार किया जा सकता है।

Web Title: Donald Trump may impose tariffs on Indian rice angered by US farmers dumping complaint