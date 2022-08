मक्का में काबा के पवित्र काले पत्थर को फिर से छू और चूम सकते हैं श्रद्धालु, कोरोना के कारण लगी थी पाबंदी

Highlights उमरा को दौरान यात्री छू सकते हैं पवित्र काला पत्थर 30 महीने बाद हटी पाबंदी कोरोना की वजह से लगी थी छूने पर पाबंदी

नई दिल्ली: मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए अच्छी खबर है। अब श्रद्धालु उमरा के लिए मक्का में काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 30 महीने से काबा के पवित्र काले पत्थर को छूने पर पाबंदी थी जिसे अब हटा लिया गया है। ये निर्णय उमरा की यात्रा से टीक पहले लिया गया है। बता दें कि उमरा के लिए दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले लाखों अनुयायी मक्का की यात्रा करते हैं। उमरा की यात्रा हज यात्रा से कुछ मायनों में अलग है। हज की यात्रा जहां एक खास महीने में ही की जाती है वहीं उमरा पूरे साल कभी किया जै सकता है।

#PICTURES: In an air full of spirituality, pilgrims end their nearly 30-month-long longing and wait to touch the Holy #Kaaba as well as to engage in earnest prayers under the shade of Islam’s holiest shrine following the removal of preventive barriers. pic.twitter.com/GswDkBQn1Y