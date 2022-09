चीन में भूकंप से तबाही, 46 लोगों की मौत, इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

Highlights चीन के सिचुआन प्रांत के लूडिंग काउंटी 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप से तबाही। इस भूकंप में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि। भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 52 मिनट पर आया, कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त।

बीजिंग: चीन के सिचुआन प्रांत के लूडिंग काउंटी में आए भीषण भूकंप से बड़ी संख्या में इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के चलते 50 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है।

सिचुआन प्रांत के आपात प्रबंधन विभाग के उप निदेशक वांग फेंग ने चेंगदू में संवाददाताओं को बताया कि सोमवार रात तक 16 लोग लापता थे और 50 से ज्यादा लोग घायल थे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार भूकंप से गांजी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में 29 और यान शहर में 17 लोगों की मौत हुई। गांजी और यान से 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।

