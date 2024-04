China blacklists US defence companies: ताइवान को दिया सैन्य उपकरण, चीन ने अमेरिका की कंपनियों को काली सूची में डाला

Highlights अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। ताइवान को जो बाइडन सरकार ने सैन्य उपकरण दिया था।

China blacklists US defence companies: अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। चीन ने गुरुवार को दो अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। ताइवान को जो बाइडन सरकार ने सैन्य उपकरण दिया था। इस बीच ताइवान को सैन्य बिक्री को लेकर चीन ने अमेरिका की दो रक्षा-संबंधी कंपनियों को काली सूची में डाला है।

China blacklists 2 US defence-related companies over military sales to Taiwan, reports AP