रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता बैरी शार्पलेस दो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति बनें, जानें किन्हें दो बार मिला ये सम्मान

Highlights बैरी शार्पलेस दो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पांचवें व्यक्ति बन गए हैं। बैरी शार्पलेस ने क्लिक केमिस्ट्री पर अपना काम तब शुरू किया जब साल 2000 में उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा गढ़ी। इससे पहले उन्हें साल 2001 में भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

वॉशिंगटन: बुधवार को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा के साथ बैरी शार्पलेस दो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पांचवें व्यक्ति बन गए। नोबेल पुरस्कार समिति ने घोषणा करते हुए कहा, "बैरी शार्पलेस ने क्लिक केमिस्ट्री के एक कार्यात्मक रूप की नींव रखी जिसमें आणविक बिल्डिंग ब्लॉक्स जल्दी और कुशलता से एक साथ स्नैप करते हैं।" शार्पलेस को साल 2001 में भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

बैरी शार्पलेस ने क्लिक केमिस्ट्री पर अपना काम तब शुरू किया जब साल 2000 में उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा गढ़ी। क्लिक केमिस्ट्री सरल और विश्वसनीय रसायन विज्ञान के एक रूप को संदर्भित करता है जहां प्रतिक्रियाएं जल्दी होती हैं जबकि अवांछित उप-उत्पादों से बचा जाता है। समिति ने आगे कहा, "रसायन विज्ञान में इस वर्ष का पुरस्कार आसान और सरल चीजों के साथ काम करने के बजाय जटिल मामलों से संबंधित नहीं है। एक सीधा रास्ता अपनाकर भी कार्यात्मक अणुओं का निर्माण किया जा सकता है।"

Barry Sharpless has just become the fifth individual to be awarded two Nobel Prizes.



He follows in the footsteps of double #NobelPrize laureates John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling and Frederick Sanger.



Sharpless was awarded the chemistry prize in 2001 and 2022 pic.twitter.com/iQg0FL79zg